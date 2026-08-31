Platée Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Platée
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Direction musicale: Marc Minkowski et mise en scène de Laurent Pelly. Fleuron de l’opéra baroque français, Platée se range parmi les balles bouffons. Sur un livret de Valois d’Orville qui est un petit chef-d’œuvre de mécanique comique, l’invention musicale de Jean-Philippe Rameau bouillonne. Chaque scène est un mélange iconoclaste d’airs déclamés ou ornementés, de chœurs et de danse qui viennent peupler une intrigue truffée de rôle et de péripéties secondaires. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr
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English : Platée
L’événement Platée Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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