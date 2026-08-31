Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Platée

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Direction musicale: Marc Minkowski et mise en scène de Laurent Pelly. Fleuron de l’opéra baroque français, Platée se range parmi les balles bouffons. Sur un livret de Valois d’Orville qui est un petit chef-d’œuvre de mécanique comique, l’invention musicale de Jean-Philippe Rameau bouillonne. Chaque scène est un mélange iconoclaste d’airs déclamés ou ornementés, de chœurs et de danse qui viennent peupler une intrigue truffée de rôle et de péripéties secondaires. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Platée

L’événement Platée Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin