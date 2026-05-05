Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Nord Île-de-France, Vallangoujard, Vallangoujard
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Nord Île-de-France, Vallangoujard, Vallangoujard mardi 16 juin 2026.
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Nord Île-de-France Mardi 16 juin, 08h30 Vallangoujard Val-d’Oise
Ouvert à tous les agriculteurs, Restauration sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France et les Cercles des agriculteurs de Magny-en-Vexin, du Vexin et du Pays de France sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.
Rendez-vous à Vallangoujard (95), le 16 juin 2026, à partir de 8h30.
Evénement réservé aux adhérents de Cercles- vous souhaitez adhérer ? Contactez le Pôle Agronomie.
Contact
Sabine Snyder
Conseillère Grandes cultures
06 74 94 97 80
sabine.snyder@idf.chambagri.fr
Vallangoujard Vallangoujard Vallangoujard 95810 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:sabine.snyder@idf.chambagri.fr »}]
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie