Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Nord Île-de-France, Vallangoujard, Vallangoujard

Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Nord Île-de-France Mardi 16 juin, 08h30 Vallangoujard Val-d’Oise

Ouvert à tous les agriculteurs, Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France et les Cercles des agriculteurs de Magny-en-Vexin, du Vexin et du Pays de France sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.

Rendez-vous à Vallangoujard (95), le 16 juin 2026, à partir de 8h30.

Evénement réservé aux adhérents de Cercles- vous souhaitez adhérer ? Contactez le Pôle Agronomie.

Contact

Sabine Snyder

Conseillère Grandes cultures

06 74 94 97 80

sabine.snyder@idf.chambagri.fr

Vallangoujard Vallangoujard Vallangoujard 95810 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:sabine.snyder@idf.chambagri.fr »}]

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie