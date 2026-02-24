PLATFORM: JENEVIEVE + CARI La Place Paris

Jenevieve mêle avec aisance charme old‑school et modernité, portée par un univers à la croisée du néo‑soul et du R&B. Révélée avec le hit “Baby Powder”, elle s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus singulières de sa génération, entre mélodies soyeuses et storytelling introspectif.

CARI, originaire de l’Ouest londonien, mêle héritage gospel, R&B et influences lovers rock dans une musique intime et profondément émotionnelle. Avec sa voix douce et son écriture introspective, elle s’impose comme l’une des nouvelles figures les plus prometteuses de la scène R&B britannique.

PLATFORM, c’est le rendez-vous de tou.te.s les amoureux.euses de musiques urbaines, des diggers de nouveaux sons, d’une génération ultra-connectée, celle qui fait voler en éclats les codes et consacre les artistes avant même que les labels ne les aient repéré.e.s, la génération du respect de l’autre et de toutes les identités. Dans une scène parisienne de plus en plus fragmentée et saturée, les soirées PLATFORM se concentrent sur la promotion des nouveaux talents internationaux émergeants et comptent entretenir une relation privilégiée et intime avec les clubbeurs parisien.ne.s, attirés par la promesse d’alternative, d’underground et de communauté.

Rendez-vous tous les deux mois à LA PLACE pour découvrir une programmation exceptionnelle qui saura mettre en lumière les stars de demain et leur donner l’opportunité de présenter leur musique à un public à l’écoute des nouvelles tendances.

Live Nation et La Place vous invitent à une nouvelle soirée PLATFORM exceptionnelle le jeudi 19 mars 2026 avec JENEVIEVE et CARI !

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/en/events/platform-la-place



