Platinage artizic au Phare d’Allex Allex

Platinage artizic au Phare d’Allex Allex mercredi 10 septembre 2025.

Platinage artizic au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 18:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-24

Un moment pour partager nos vinyles! C’est avec DJETTE « de Calais » PAULETTE et MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Apportez vos musiques « décalées »!

.

rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

A moment to share our vinyl! It’s with DJETTE « de Calais » PAULETTE and MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Bring your « offbeat » music!

German :

Ein Moment, um unsere Schallplatten zu teilen! Es ist mit DJETTE « de Calais » PAULETTE und MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Bringen Sie Ihre « schräge » Musik mit!

Italiano :

Un momento per condividere i nostri vinili! È con DJETTE « de Calais » PAULETTE e MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Portate la vostra musica « offbeat »!

Espanol :

¡Un momento para compartir nuestros vinilos! Es con DJETTE « de Calais » PAULETTE y MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. ¡Trae tu música « offbeat »!

L’événement Platinage artizic au Phare d’Allex Allex a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme