Platinage artizic au Phare d’Allex Allex

Platinage artizic au Phare d’Allex
rue du premier syndicat Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 18:00:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-24
Un moment pour partager nos vinyles! C’est avec DJETTE « de Calais » PAULETTE et MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Apportez vos musiques « décalées »!
rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com
English :
A moment to share our vinyl! It’s with DJETTE « de Calais » PAULETTE and MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Bring your « offbeat » music!
German :
Ein Moment, um unsere Schallplatten zu teilen! Es ist mit DJETTE « de Calais » PAULETTE und MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Bringen Sie Ihre « schräge » Musik mit!
Italiano :
Un momento per condividere i nostri vinili! È con DJETTE « de Calais » PAULETTE e MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. Portate la vostra musica « offbeat »!
Espanol :
¡Un momento para compartir nuestros vinilos! Es con DJETTE « de Calais » PAULETTE y MC « sans dec? allez! » FONOGRAFF’. ¡Trae tu música « offbeat »!
