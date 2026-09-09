PlatÔ – Compagnie Chute Libre Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mercredi 9 septembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 –
Gratuit : oui
La compagnie Chute Libre vous ouvre les portes de sa résidence au Piano’cktail. Mer. 9 sept.12h30 Déjeuner partagé avec la compagnie et l’équipe du théâtre. Apportez à manger, on s’occupe des boissons !14h & 18h Temps de travail : glissez-vous en salle et découvrez PlatÔ en pleine création. Jeu. 10 sept. 19h Présentation dansée : l’équipe artistique partage avec vous son travail et vous raconte l’aventure PlatÔ. Gratuit sur réservation(Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire auprès de la billetterie !)
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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