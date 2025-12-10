Plats à emporter pour les fêtes au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt
Plats à emporter pour les fêtes au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Début : Jeudi 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24 2025-12-31
Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose des plats à emporter
Pensez à réserver au: 05-65-47-45-85
Bouchée à la reine au ris de veau et cèpes 6€
Terrine de foie gras maison et chutney (quantité aux choix minimum 100g) 16€/100g
Suprême de Chapon rôti, cardons à la moelle 16€
Omelette Norvégienne aux fruits confits et rhum 5€50
Les plats à emporter sont à commander avant le
– 20 décembre 2025 pour le 24 et 25 décembre 2025.
– 26 décembre 2025 pour le 31 décembre 2025 et le 1er Janvier 2026 .
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr
English :
For your festive season, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers take-away meals
