Plats à emporter pour les fêtes au Moulin d’Alexandre à Ste Eulalie d’Olt Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt

Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose des plats à emporter

Pensez à réserver au: 05-65-47-45-85

Bouchée à la reine au ris de veau et cèpes 6€

Terrine de foie gras maison et chutney (quantité aux choix minimum 100g) 16€/100g

Suprême de Chapon rôti, cardons à la moelle 16€

Omelette Norvégienne aux fruits confits et rhum 5€50

Les plats à emporter sont à commander avant le

– 20 décembre 2025 pour le 24 et 25 décembre 2025.

– 26 décembre 2025 pour le 31 décembre 2025 et le 1er Janvier 2026 .

Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr

English :

For your festive season, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers take-away meals

