Plats Carpailles ! Bettlach
Plats Carpailles !
9 Rue de Bâle Bettlach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.
En entrée
Millefeuille de Carpe fumée
Crème aux herbes et au yuzu
Bouquet de salade
Ou
Galantine de Carpe
OEuf Mimosa
Salade de chou rouge aux pommes
***
En suite
Filet de Carpe poché à la Biere Fumée de la
Brasserie du réservoir de Oltingue
Choucroute, pomme Nature
Ou
Bouchée à la reine revisitée à la carpe
Tagliatelles
Accord mets/vin et bière
-La Philippe Maurice
Bière blonde fumée
De la Brasserie du Réservoir de Oltingue
-L’Auxerrois Vielles Vignes -A.O.C
De Jean-Baptsiste Adam D’Ammerschwihr
.
9 Rue de Bâle Bettlach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 71 49
English :
Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurateurs participating in this event will propose original menus based on carp.
