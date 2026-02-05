Plats Carpailles ! Bettlach

Plats Carpailles !

9 Rue de Bâle Bettlach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.

En entrée

Millefeuille de Carpe fumée

Crème aux herbes et au yuzu

Bouquet de salade

Ou

Galantine de Carpe

OEuf Mimosa

Salade de chou rouge aux pommes

En suite

Filet de Carpe poché à la Biere Fumée de la

Brasserie du réservoir de Oltingue

Choucroute, pomme Nature

Ou

Bouchée à la reine revisitée à la carpe

Tagliatelles

Accord mets/vin et bière

-La Philippe Maurice

Bière blonde fumée

De la Brasserie du Réservoir de Oltingue

-L’Auxerrois Vielles Vignes -A.O.C

De Jean-Baptsiste Adam D’Ammerschwihr

9 Rue de Bâle Bettlach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 71 49

English :

Celebrate the arrival of spring with the Carpailles! The restaurateurs participating in this event will propose original menus based on carp.

