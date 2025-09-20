Play it Again! Le Lido Saint-Maur-des-Fossés

Tarifs disponibles sur le site des cinémas de Saint-Maur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Les cinémas de Saint-Maur participent à la 11e édition du festival Play it Again! Venez donc voir ou revoir sur grand écran des films de patrimoine en version restaurée.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet des cinémas de Saint-Maur :

https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/programmation/index.htm

Le Lido 1 Pl. du Théatre Jacques Tati, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France

Projection « Play it Again! »

©Play it again