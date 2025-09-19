Play It Again Oss117, Le Caire nid d’espions Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

??Play It Again Du 19 au 29/09

Il revient ! Le festival Play it Again se fait de nouveau une place dans votre cinéma avec des films Cultes de chez Cultes ! Un ÉNORME merci à ADRC Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Régions et à tous ses partenaires !

SÉANCE GRATUITE Une séance inclusive et gratuite de « OSS 117 Le Caire nid d’espions » avec audiodescription (par votre smartphone) et Sous-titres pour malentendants ! Merci à la Matmut pour les arts et Les Yeux Dits pour la séance ! .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

