Play It Again Oss117, Le Caire nid d’espions Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Play It Again Oss117, Le Caire nid d’espions
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
??Play It Again Du 19 au 29/09
Il revient ! Le festival Play it Again se fait de nouveau une place dans votre cinéma avec des films Cultes de chez Cultes ! Un ÉNORME merci à ADRC Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Régions et à tous ses partenaires !
SÉANCE GRATUITE Une séance inclusive et gratuite de « OSS 117 Le Caire nid d’espions » avec audiodescription (par votre smartphone) et Sous-titres pour malentendants ! Merci à la Matmut pour les arts et Les Yeux Dits pour la séance ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
