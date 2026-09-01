Play it Again ! – Sans Toit ni Loi Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Play it Again ! – Sans Toit ni Loi
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Projection du film « Sans toit ni loi » sortie en 1985 et d’une durée de 1h45 dans le cadre du Festival « Play it Again ». Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.
Mona, une jeune fille errante est retrouvée morte de froid. Que peut-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ?
C’est là tout le sujet du film… la caméra s’attache à Mona, racontant les deux derniers mois de son errance…
En partenariat avec Cina, séance suivie d’une conférence « Varda, Vagabonde » animé par Hervé Tourneur.
Film réalisé par Agnès Varda.
Film « Sans toit ni loi » sortie en 1985 et d’une durée de 1h45 dans le cadre du Festival « Play it Again ». Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Play it Again ! – Sans Toit ni Loi
Screening of the 1985 film « Sans toit ni loi, » which runs 1 hour and 45 minutes, as part of the « Play it Again » Festival. Classic films in today’s movie theaters.
L’événement Play it Again ! – Sans Toit ni Loi Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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