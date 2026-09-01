Play it Again ! Vol au-dessus d’un nid de Coucou Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
mercredi 23 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Play it Again ! Vol au-dessus d’un nid de Coucou
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 21:00:00
fin : 2026-09-23 23:15:00
Date(s) :
2026-09-23
Projection du film « Vol au-dessus d’un nid de Coucou » sortie en 1976 et d’une durée de 2h14 dans le cadre du Festival « Play it Again ». Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui.
À l’automne 1963, un vétéran de la guerre de Corée est accusé d’un crime. Pour échapper à la prison, il simule la folie et se fait interner. Il y déclenche une révolution des patients maltraités contre la tyrannie des infirmières.
Adapté du best-seller éponyme de Ken Kesey.
Film déconseillé au -12 ans. VOSTFR
« Vol au-dessus d’un nid de Coucou » sortie en 1976 d’une durée de 2h14 dans le cadre du Festival « Play it Again ». Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Play it Again ! Vol au-dessus d’un nid de Coucou
Screening of the film « One Flew Over the Cuckoo’s Nest, » released in 1976 and running 2 hours and 14 minutes, as part of the « Play It Again » Festival. Classic films in today’s movie theaters.
L’événement Play it Again ! Vol au-dessus d’un nid de Coucou Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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