PLAY START W/ MR.HAGGIS & DJ BAPT2 KRAKEN Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Des Vinyles, des machines et des micros, Play start c’est la soirée Open mic de Culture Bar-Bars organisée par DJ Bapt2 et Mr.Haggis au Kraken.Un Open mic ouvert à tous.tes qui nous plonge dans l’univers de ce duo alliant sélection vinyle et production originale.Une immersion totale dans la culture hip-hop.Dj Bapt2Mr.HaggisSoundcloudYoutube

KRAKEN Nantes 44000