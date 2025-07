Playatour UFOLEP Boulevard d’Andaine La Ferté Macé

Playatour UFOLEP Boulevard d’Andaine La Ferté Macé jeudi 17 juillet 2025.

Playatour UFOLEP

Boulevard d’Andaine Base de loisirs Ferté-Plage La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Manifestation sportive ouverte gratuitement à tous. 3 espaces sportifs seront proposés au public 1 espace tournoi avec des activités type flag rugby, basket 3*3, 1 espace détente avec des jeux en bois, de la gym douce, des vélos smoothies et 1 espace jeux parcours de motricité, spikeball, morpion géant. une initiation rollers, skate sera aussi proposée sur le nouvel espace skate à proximité du plan d’eau.

Manifestation sportive ouverte gratuitement à tous. 3 espaces sportifs seront proposés au public 1 espace tournoi avec des activités type flag rugby, basket 3*3, 1 espace détente avec des jeux en bois, de la gym douce, des vélos smoothies et 1 espace jeux parcours de motricité, spikeball, morpion géant. une initiation rollers, skate sera aussi proposée sur le nouvel espace skate à proximité du plan d’eau. .

Boulevard d’Andaine Base de loisirs Ferté-Plage La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 82 37 80

English : Playatour UFOLEP

Sports event open to all, free of charge. 3 sports areas will be open to the public: 1 tournament area with activities such as flag rugby, 3*3 basketball, 1 relaxation area with wooden games, gentle exercise, smoothie bikes and 1 games area: motor skills course, spikeball, giant tic-tac-toe. Rollerblading and skateboarding lessons will also be offered in the new skate area near the lake.

German :

Sportveranstaltung, die kostenlos für alle zugänglich ist. 3 Sportbereiche werden dem Publikum angeboten: 1 Turnierbereich mit Aktivitäten wie Flag Rugby und 3*3 Basketball, 1 Entspannungsbereich mit Holzspielen, sanfter Gymnastik, Smoothie-Fahrrädern und 1 Spielbereich: Motorikparcours, Spikeball, Riesentorpedo. Eine Einführung in Inline-Skates und Skateboarding wird auch auf dem neuen Skateboarding-Bereich in der Nähe des Wasserplans angeboten.

Italiano :

Un evento sportivo aperto a tutti e gratuito. saranno aperte al pubblico 3 aree sportive: 1 area tornei con attività come flag rugby e basket 3*3, 1 area relax con giochi in legno, ginnastica dolce e smoothie bike, e 1 area giochi con percorso motorio, spikeball e tris gigante. Nella nuova area skateboard vicino al lago sarà disponibile anche un’introduzione al rollerblade e allo skateboard.

Espanol :

Un evento deportivo abierto a todos, gratuito. se abrirán al público 3 zonas deportivas: 1 zona de torneos con actividades como rugby con banderas y baloncesto 3*3, 1 zona de relajación con juegos de madera, gimnasia suave y bicicletas batidoras, y 1 zona de juegos con un recorrido de motricidad, spikeball y tres en raya gigante. También se ofrecerá una iniciación al patinaje y al monopatín en la nueva zona de monopatín cerca del lago.

L’événement Playatour UFOLEP La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-07-08 par Flers agglo