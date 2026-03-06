Playback Charleville-Mézières

Playback

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes

L’association Ard’n’Pride est fière d’accueillir la première date de la tournée française du cabaret itinérant le plus drôle de Belgique !Bienvenue au Cabaret Playback, une chimère hétéro-queer où le chant flirte avec le lip-sync et les émotions oscillent du rire aux larmes.Pendant un mois, la troupe belge Playback pose ses valises partout en France avec un spectacle aux histoires puissantes. Entre impertinence, vulgarité, beauté et vulnérabilité, ce soir on déconstruit ce que Michel Sardou a mis une carrière entière à bâtir !DRAG SHOW PERFORMANCE LIPSYNC STAND UPPoints de préventes (pas de CB) – MCL Ma Bohème- Chez Josette- Vert BockJauge limitée, prend ta prévente !

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 31 85 contact@ardnpride.com

English :

The Ard’n’Pride association is proud to host the first date of the French tour of Belgium’s funniest traveling cabaret! Welcome to Cabaret Playback, a hetero-queer chimera where singing flirts with lip-sync and emotions swing from laughter to tears.For a month, the Belgian troupe Playback sets up shop all over France with a show packed with powerful stories. Between impertinence, vulgarity, beauty and vulnerability, tonight we deconstruct what took Michel Sardou an entire career to build! DRAG SHOW PERFORMANCE LIPSYNC STAND UPPre-sale points (no credit card):- MCL Ma Bohème- Chez Josette- Vert BockLimited gauge, get your pre-sale!

