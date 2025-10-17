PLAYBACK FM – OU COMMENT LES MEDIAS – SALLE DES FETES Paulhan

PLAYBACK FM – OU COMMENT LES MEDIAS – SALLE DES FETES Paulhan vendredi 17 octobre 2025.

PLAYBACK FM – OU COMMENT LES MEDIAS Début : 2025-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Une performance en playback délirante qui interroge notre relation aux médiasAssis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de parole médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une toute autre résonance.Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question : qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ? Bonne écoute, sur Playback FM ! Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humour et dégustations Les Vendanges du Sillon #5 >> À partir de 19h, dégustation de vins et petite restauration

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE DES FETES 65 COURS NATIONAL 34230 Paulhan 34