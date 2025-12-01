Playback FM La Centrifugeuse UPPA Pau

Playback FM La Centrifugeuse UPPA Pau jeudi 11 décembre 2025.

Playback FM

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Playback FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) Valentin Dilas (théâtre/humour)

création 2022 spectacle à partir de 8 ans durée 1h

Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une tout autre résonance.

Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ? Bonne écoute, sur PLAYBACK FM. .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

English : Playback FM

German : Playback FM

Italiano :

Espanol : Playback FM

L’événement Playback FM Pau a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau