PLAYBACK FM VALENTIN DILAS Paulhan

PLAYBACK FM VALENTIN DILAS Paulhan vendredi 17 octobre 2025.

PLAYBACK FM VALENTIN DILAS

Salle des fêtes Paulhan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Une performance en playback délirante qui interroge notre relation aux médias.

Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de parole médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une toute autre résonance.

Une performance en playback délirante qui interroge notre relation aux médias.

Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de parole médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une toute autre résonance.

Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ? Bonne écoute, sur Playback FM !

Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humour et dégustations Les Vendanges du Sillon #5.

Dès 12 ans.

Durée 1h.

>> À partir de 19h, dégustation de vins et petite restauration. .

Salle des fêtes Paulhan 34230 Hérault Occitanie

English :

A delirious playback performance that questions our relationship with the media.

Sitting squarely between a stand-up show, a drag-queen show and a TV blooper reel, Valentin Dilas condenses 60 years of media speeches into 60 minutes. You know these excerpts, you know these voices. Today, they have a whole new resonance.

German :

Eine wahnwitzige Playback-Performance, die unsere Beziehung zu den Medien hinterfragt.

Valentin Dilas sitzt genau zwischen einer Stand-up-Show, einer Drag-Queen-Show und einem TV-Blödsinn und verdichtet 60 Jahre medialer Redebeiträge in 60 Minuten. Sie kennen diese Ausschnitte, Sie kennen diese Stimmen. Sie haben heute einen ganz anderen Klang.

Italiano :

Una delirante performance in playback che mette in discussione il nostro rapporto con i media.

In una posizione intermedia tra uno spettacolo di stand-up, uno spettacolo di drag queen e un blooper reel televisivo, Valentin Dilas condensa 60 anni di discorsi sui media in 60 minuti. Conoscete questi estratti, conoscete queste voci. Oggi hanno una risonanza del tutto nuova.

Espanol :

Un delirante espectáculo de playback que cuestiona nuestra relación con los medios de comunicación.

A medio camino entre un espectáculo de monólogos, un show de drag queen y un blooper de televisión, Valentin Dilas condensa 60 años de discursos mediáticos en 60 minutos. Conoces estos extractos, conoces estas voces. Hoy tienen una resonancia totalmente nueva.

L’événement PLAYBACK FM VALENTIN DILAS Paulhan a été mis à jour le 2025-08-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS