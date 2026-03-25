Playback FM Vannes-le-Châtel

Playback FM

La Garenne Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le Théâtre de Cristal vous propose dans le cadre de sa programmation, PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler)

Entre théâtre, one man show et impro… Si vous souhaitez passer une belle soirée, alors venez découvrir ce spectacle.

Il est là sur scène, assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une toute autre résonance.

Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question Qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ?

A consommer sans modération !

https://drive.google.com/file/d/196GFzPAhoIb3KFrsE_pnTdSMCljVMR0o/view?usp=drive_link

Petit récapitulatif ….C’est le vendredi 3 avril à 20h30…et les réservations c’est maintenant, n’attendez plusTout public

6 .

La Garenne Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 26 08 71

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English :

As part of its programming, the Théâtre de Cristal presents PLAYBACK FM (or how the media taught me to speak)

A mix of theater, one-man shows and improv… If you’re looking for a great evening out, come and see this show.

There he is on stage, sitting right between a stand-up show, a drag-queen show and a TV blooper, Valentin Dilas condenses 60 years of media talk into 60 minutes. You know these excerpts, you know these voices. Today, they have a whole new resonance.

Reincarnated on stage in a larger-than-life playback, we meet Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas and Blanche-Neige, who unknowingly answer the question: What makes a good speaker? And above all, what makes a bad speech?

To be enjoyed without moderation!

https://drive.google.com/file/d/196GFzPAhoIb3KFrsE_pnTdSMCljVMR0o/view?usp=drive_link

…. It’s Friday April 3 at 8.30pm…and bookings are now open, so don’t wait any longer!

L’événement Playback FM Vannes-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-25 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME