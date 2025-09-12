PLAYBACK FM VOL. 1 (OU COMMENT LES MÉDIAS M’ONT APPRIS À PARLER) VALENTIN DILAS PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un zapping médiatique bluffant

Playback FM Vol. 1 (ou comment les médias m’ont appris à parler) est un stand-up radiophonique basé sur un montage sonore original d’interviews,

de JT et autres créations réelles diffusées à la radio, la télévision et internet. 60 ans de prises de paroles médiatiques (re)joué sur scène en 60 minutes et en playback.

On pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question Qu’est-ce qu’un bon orateur ?

Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ? Bonne écoute, sur Playback FM.

Durée 1h

Tout Public

.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

L’événement PLAYBACK FM VOL. 1 (OU COMMENT LES MÉDIAS M’ONT APPRIS À PARLER) VALENTIN DILAS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin