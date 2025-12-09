PLAYBACK FM VOL.2 CIE LES ENFANTS TAUREAUX Saint-Jean-de-Fos
PLAYBACK FM VOL.2 CIE LES ENFANTS TAUREAUX Saint-Jean-de-Fos mardi 30 décembre 2025.
Saint-Jean-de-Fos
2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Une nouvelle épopée sonore assurément aussi cinglante que percutante !
Dans le sillage de son premier volet, Valentin Dilas persiste (et signe) dans son enquête sur la manière dont les médias nous apprennent, (trop bien) à parler. Radio, télévision, presse, film, podcast, jeux vidéos… Une nouvelle épopée sonore assurément aussi cinglante que percutante ! .
Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
English :
A new sonic epic as scathing as it is hard-hitting!
