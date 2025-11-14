Playback FM VOL.2 (Les médias, vous et moi) Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Playback FM VOL.2 (Les médias, vous et moi) Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement vendredi 14 novembre 2025.

Playback FM VOL.2 (Les médias, vous et moi)

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 22h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Et vous, c’est quoi votre souvenir médiatique ?

Cette fois, ce ne sont plus les figures publiques qui parlent, mais vous. À partir de dizaines de témoignages collectés auprès de spectateur·ices anonymes, ce second volet propose une fresque sensible et décalée de nos souvenirs partagés l’assassinat de Kennedy, une pub ringarde, un générique d’émission, une voix d’ado devant la Star Ac ou un silence radio après le 13-Novembre.







Ici, trois comédien·nes incarnent ces voix en playback, dans un montage sonore et scénique foisonnant, à la manière d’un zapping aussi touchant qu’introspectif. Les voix du public deviennent matière théâtrale. Et derrière les souvenirs, on perçoit des trajectoires de vie, des façons de parler, de douter, de se souvenir…







C’est drôle, déroutant, parfois émouvant, toujours intelligent. Une expérience théâtrale d’un genre nouveau, où l’on parle de médias, certes, mais surtout de vous.







Playback FM Un duo de spectacles à ne pas manquer



Deux spectacles, deux soirées, une même expérience inédite Valentin Dilas et sa troupe posent leurs valises au Théâtre de l’Œuvre pour un diptyque saisissant, entre performance ludique, théâtre, stand-up, drag-show, critique médiatique et hommage à nos mémoires collectives.





Avec Playback FM, le théâtre devient un espace d’écoute active, de jeu, de rires et de résonances intimes. En décortiquant les paroles médiatiques d’hier et d’aujourd’hui, les artistes donnent corps à des voix préenregistrées dans un jeu de playback millimétré, incarné avec précision, humour et décalage.







Dans le Volume 1, place aux figures emblématiques des médias et aux archives cultes.





Dans le Volume 2 ce sont les souvenirs du public lui-même qui prennent vie sur scène, dans une fresque mouvante et collective.



Un diptyque qui nous fait réfléchir à comment les voix nous habitent, nous forment, nous traversent — et comment on peut, peut-être, en jouer à notre tour.





Choisissez votre formule une soirée, ou le pass deux jours pour tout voir.



Spectacle organisé en coproduction avec Faire Briller Les Etoiles .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 17 20 contact@theatre-oeuvre.com

English :

And you, what is your media memory?

German :

Was ist Ihr Mediengedächtnis?

Italiano :

Cosa ricorda della sua carriera nei media?

Espanol :

¿Qué recuerda de su carrera en los medios de comunicación?

L’événement Playback FM VOL.2 (Les médias, vous et moi) Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille