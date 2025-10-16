PLAYBACK FM, VOL.2 (LES MÉDIAS, VOUS ET MOI) Villeneuve-lès-Maguelone

PLAYBACK FM, VOL.2 (LES MÉDIAS, VOUS ET MOI) Villeneuve-lès-Maguelone jeudi 16 octobre 2025.

PLAYBACK FM, VOL.2 (LES MÉDIAS, VOUS ET MOI)

Centre Culturel Bérenger de Frédol Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Et toi, quel moment médiatique a le plus marqué ta vie ?

Vous avez peut-être assisté à Playback FM la saison dernière au théâtre Jérôme Savary et même répondu à cette question dans un bar villeneuvois au micro de Valentin Dilas ou d’Ali Lounis Wallace ? Retrouvez certains de ces témoignages des moments médiatiques qui ont marqué nos vies dans le Volume 2 !

Et toi, quel moment médiatique a le plus marqué ta vie ?

Vous avez peut-être assisté à Playback FM la saison dernière au théâtre Jérôme Savary et même répondu à cette question dans un bar villeneuvois au micro de Valentin Dilas ou d’Ali Lounis Wallace ? Retrouvez certains de ces témoignages des moments médiatiques qui ont marqué nos vies dans le Volume 2 !

After > DJ Set DJ La Frange

Une gonzesse. Deux bombes platines. Une tonne de vinyle … C’est la DJ re-set de DJ La Frange !

Pour celleux qui l’auraient manqué l’an dernier, retrouvez le Playback FM vol.1 à Paulhan avec Le Sillon vendredi 17 octobre à 20h.

Tout public dès 10 ans

1h

Bar et petite restauration dès 19h et après la représentation avec Le Local .

Centre Culturel Bérenger de Frédol Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 58 00 accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr

English :

And you, what media moment has most marked your life?

Perhaps you attended Playback FM last season at the Jérôme Savary theater, or even answered this question in a Villeneuve bar at the microphone of Valentin Dilas or Ali Lounis Wallace? You’ll find some of these testimonials to the media moments that have shaped our lives in Volume 2!

German :

Und du, welcher Medienmoment hat dein Leben am meisten geprägt?

Vielleicht haben Sie Playback FM in der letzten Saison im Theater Jérôme Savary besucht und diese Frage sogar in einer Bar in Villeneuve am Mikrofon von Valentin Dilas oder Ali Lounis Wallace beantwortet? Einige dieser Aussagen über Medienmomente, die unser Leben geprägt haben, finden Sie in Volume 2!

Italiano :

Quale momento mediatico ha avuto il maggiore impatto sulla tua vita?

Forse avete assistito a Playback FM la scorsa stagione al teatro Jérôme Savary, o avete risposto a questa domanda in un bar di Villeneuve con Valentin Dilas o Ali Lounis Wallace? Troverete alcune di queste testimonianze dei momenti mediatici che hanno plasmato le nostre vite nel volume 2!

Espanol :

¿Qué momento mediático ha tenido mayor impacto en su vida?

¿Quizá asistió a Playback FM la temporada pasada en el teatro Jérôme Savary, o incluso respondió a esta pregunta en un bar de Villeneuve con Valentin Dilas o Ali Lounis Wallace? En el volumen 2 encontrará algunos de estos testimonios sobre los momentos mediáticos que han marcado nuestras vidas

L’événement PLAYBACK FM, VOL.2 (LES MÉDIAS, VOUS ET MOI) Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2025-10-06 par 34 OT MONTPELLIER