Play’Ben Bibliothèque Pleyben

Play’Ben

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Nouveau rendez-vous bimestriel Tout public Animé par Stéphanie et Goann d’Au fil des jeux (ludothèque de Polysonnance)

Que vous soyez jeune joueur ou joueur expert, cette soirée jeux de société est ouverte à tous. Les participants choisissent alors les jeux auquel/auxquels ils veulent jouer, ensemble ou par petits groupes. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Play’Ben Pleyben a été mis à jour le 2025-07-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE