Playconférence jeu vidéo et territoires, Thionville

À partir des apports issus des sciences du jeu et des travaux sur la notion de territoire, Lucas Friche propose une étude des représentations des cartes dans le jeu vidéo et explore ainsi les constructions idéologiques et politiques amenées par la cartographie à travers le temps. Invité par Puzzle à l’occasion des Nuits de la Lecture, il nous partagera le fruit de ses recherches et échangera avec le public le temps d’une conférence participative reposant sur une sélection de jeux vidéo mettant en scène une certaine vision des territoires qu’ils représentent.Tout public

Drawing on contributions from the game sciences and work on the notion of territory, Lucas Friche proposes a study of map representations in video games, exploring the ideological and political constructs brought about by cartography over time. Invited by Puzzle to take part in the Nuits de la Lecture, he will share the fruits of his research with the public during a participatory conference based on a selection of video games featuring a certain vision of the territories they represent.

