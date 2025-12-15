Playmobil® Animé Musée Du Jouet Moirans-en-Montagne

Playmobil® Animé Samedi 23 mai 2026, 17h00 Musée Du Jouet Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée du Jouet propose cette année à une classe de CE1-CE2 de l’école Saint Joseph à Moirans-en-Montagne de créer une histoire en stop-motion avec des décors et des personnages Playmobil® des univers de pompiers, de la maison bourgeoise, de la ferme et des pirates.

Musée Du Jouet 7 Rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne, France Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384423864 https://www.musee-du-jouet.com/ Le musée du Jouet est riche d’une collection de près de 20 000 pièces témoins de 5 000 ans d’Histoire de l’Humanité. Les 700 jouets de la collection Lombard proviennent de 33 pays. Les 3500 jouets de la collection du musée de Canet-en-Roussillon comprennent des jouets remarquables et de très belles pièces antiques (Sumer, Grèce, Byzance,…). Les 700 jouets du Sahara et des Montagnes de l’Atlas constituent une collection unique au monde. Les collections historiques du musée sont constituées de jouets de grandes marques françaises (Jouef, Joustra, Fernand Martin, JEP, SFBJ, Pintel…) et internationales (Fischer Price, Dinky Toys,Mattel aux USA, Meccano en Angleterre, Playmobil en Allemagne, Lego au Danemark, LMB au Québec…) qui viennent enrichir cette collection unique. Le musée est également une vitrine de la production jurassienne de jouets et jeux depuis 1850.

La classe, l’œuvre !

Musée du Jouet