Playoff Season 3 Le Point Ephémère Paris
Playoff Season 3 Le Point Ephémère Paris samedi 18 octobre 2025.
Wassup les Bloods ?!
Toujours à l’affût du prochain big thing du hip-hop ?
T’es là le 17 octobre au Point Éphémère ?
6 perles rares vont tout donner sur scène. Prépare-toi à être bluffé·e !
Le petit + qui change tout ?
T’AS LE POUVOIR ! ✊
T’es pas juste spectateur…
T’es jury. T’es DÉCIDEUR.
À chaque performance, c’est TON VOTE qui propulse ton artiste coup de cœur vers la gloire (Prix du Public !).
Et quand les micros s’éteignent…
Place au clubbing ! (De 23h30 à 5h du mat’ )
Nos DJs vont te faire transpirer sur des sets iconiques :
Hip-Hop, Dancehall, Afro, House, Shatta, Baile Funk, Reggaeton.
C’est ça, PLAYOFF Season 3 — le 17 octobre.
Alors… Prêt·e à :
✍️ Écrire l’histoire avec nous ?
Sentir la scène trembler sous tes pieds ?
Être le/la premier·e à dire : « J’y étais QUAND tout a commencé » ?
⏳ Les places sont comme les bonnes punchlines : rares et intenses… alors ne traine pas
La compétition hip hop nouvelle génération où c’est toi qui votes.
Le samedi 18 octobre 2025
de 19h00 à 05h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T22:00:00+02:00
fin : 2025-10-19T08:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T19:00:00+02:00_2025-10-18T05:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/events/playoff-season-3 collectif.batonrouge@gmail.com