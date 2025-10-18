Playoff Season 3 Le Point Ephémère Paris

Playoff Season 3 Le Point Ephémère Paris samedi 18 octobre 2025.

Wassup les Bloods ?!

Toujours à l’affût du prochain big thing du hip-hop ?

T’es là le 17 octobre au Point Éphémère ?

6 perles rares vont tout donner sur scène. Prépare-toi à être bluffé·e !

Le petit + qui change tout ?

T’AS LE POUVOIR ! ✊

T’es pas juste spectateur…

T’es jury. T’es DÉCIDEUR.

À chaque performance, c’est TON VOTE qui propulse ton artiste coup de cœur vers la gloire (Prix du Public !).

Et quand les micros s’éteignent…

Place au clubbing ! (De 23h30 à 5h du mat’ )

Nos DJs vont te faire transpirer sur des sets iconiques :

Hip-Hop, Dancehall, Afro, House, Shatta, Baile Funk, Reggaeton.

C’est ça, PLAYOFF Season 3 — le 17 octobre.

Alors… Prêt·e à :

✍️ Écrire l’histoire avec nous ?

Sentir la scène trembler sous tes pieds ?

Être le/la premier·e à dire : « J’y étais QUAND tout a commencé » ?

⏳ Les places sont comme les bonnes punchlines : rares et intenses… alors ne traine pas

La compétition hip hop nouvelle génération où c’est toi qui votes.

Le samedi 18 octobre 2025

de 19h00 à 05h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/events/playoff-season-3 collectif.batonrouge@gmail.com