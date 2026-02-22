Playstation 5 avec casque de réalité virtuelle à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt
Playstation 5 avec casque de réalité virtuelle à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt mercredi 4 mars 2026.
Playstation 5 avec casque de réalité virtuelle à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Venez jouer à la PS5 avec un casque de réalité virtuelle !
Animation gratuite Tout public Réservation fortement conseillée
Réservation conseillée au 05 65 78 40 39 ou par mail bibliostlaurentdolt@gmail.com .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play PS5 with a virtual reality headset!
L’événement Playstation 5 avec casque de réalité virtuelle à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)