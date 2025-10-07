Playstation party à la médiathèque Brienne-le-Château

Playstation party à la médiathèque Brienne-le-Château mardi 7 octobre 2025.

Playstation party à la médiathèque

Médiathèque Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-11-13 12:00:00

Date(s) :

2025-10-07

C’est Playstation Party à la Médiathèque de Brienne !

Profite d’une Playstation en libre accès et viens défier tes amis ou jouer seul sur grand écran avec tes jeux préférés de la Playstation5 !

Que tu sois un pro ou tout simplement curieux, n’hésite pas à venir découvrir les jeux proposés ! .

Médiathèque Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

L’événement Playstation party à la médiathèque Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne