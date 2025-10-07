Playstation party à la médiathèque Brienne-le-Château
Début : 2025-10-07 10:00:00
fin : 2025-11-13 12:00:00
2025-10-07
C’est Playstation Party à la Médiathèque de Brienne !
Profite d’une Playstation en libre accès et viens défier tes amis ou jouer seul sur grand écran avec tes jeux préférés de la Playstation5 !
Que tu sois un pro ou tout simplement curieux, n’hésite pas à venir découvrir les jeux proposés ! .
Médiathèque Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
