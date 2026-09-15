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PLAYTIME – Animation et échange Cinéma Le Félix Labouheyre

dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre

PLAYTIME – Animation et échange Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base - plein tarif

Labouheyre

PLAYTIME – Animation et échange

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Le début et la fin de la séance seront animés par Damien
Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable qui
vous donnera les clés de lecture du film pour découvrir ses secrets les mieux gardés !
Le début et la fin de la séance seront animés par Damien
Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable qui
vous donnera les clés de lecture du film pour découvrir ses secrets les mieux gardés !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : PLAYTIME – Animation et échange

Damien Listre from the association *Du Cinéma Plein Mon Cartable* will lead the discussion at the beginning and end of the screening,
providing you with insights into the film so you can uncover its best-kept secrets!

L’événement PLAYTIME – Animation et échange Labouheyre a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande

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