PLAYTIME – Animation et échange Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

PLAYTIME – Animation et échange

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le début et la fin de la séance seront animés par Damien

Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable qui

vous donnera les clés de lecture du film pour découvrir ses secrets les mieux gardés !

Le début et la fin de la séance seront animés par Damien

Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable qui

vous donnera les clés de lecture du film pour découvrir ses secrets les mieux gardés ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : PLAYTIME – Animation et échange

Damien Listre from the association *Du Cinéma Plein Mon Cartable* will lead the discussion at the beginning and end of the screening,

providing you with insights into the film so you can uncover its best-kept secrets!

L’événement PLAYTIME – Animation et échange Labouheyre a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande