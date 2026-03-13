Playtime Avec Sons of wind Manège Reims

Playtime Avec Sons of wind

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Chaque mois, des artistes vous accueillent pour partager un moment de pratique ludique et convivial autour de leur univers.

Sons of wind explore l’univers du hip hop freestyle, dans le mouvement comme dans la musique, pour défendre au mieux un héritage culturel commun qui se conjugue du passé au futur. Dans cet atelier, découvrez avec les danseurs du spectacle Bounce, les fondations de la danse hip hop à travers son esprit culturel, sa rythmique particulière et ses origines. .

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Playtime Avec Sons of wind

L’événement Playtime Avec Sons of wind Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès