Playtime Avec Sons of wind Manège Reims
Playtime Avec Sons of wind Manège Reims samedi 4 avril 2026.
Playtime Avec Sons of wind
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Chaque mois, des artistes vous accueillent pour partager un moment de pratique ludique et convivial autour de leur univers.
Sons of wind explore l’univers du hip hop freestyle, dans le mouvement comme dans la musique, pour défendre au mieux un héritage culturel commun qui se conjugue du passé au futur. Dans cet atelier, découvrez avec les danseurs du spectacle Bounce, les fondations de la danse hip hop à travers son esprit culturel, sa rythmique particulière et ses origines. .
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Playtime Avec Sons of wind
L’événement Playtime Avec Sons of wind Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès