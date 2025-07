Playtime Bricquebec-en-Cotentin

Playtime Bricquebec-en-Cotentin lundi 14 juillet 2025.

Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-14

5ème édition

Playtime se veut à la frontière entre l’exposition sélect, le centre aéré et la médiation culturelle.

Programme en photo.

Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

English : Playtime

5th edition

Playtime straddles the border between select exhibition, day-care center and cultural mediation.

See the program in photos.

German :

5. Ausgabe

Playtime versteht sich als Grenzgänger zwischen einer erlesenen Ausstellung, einem Kindergarten und der Kulturvermittlung.

Programm in Bildern.

Italiano :

5a edizione

Playtime si colloca a cavallo tra la mostra selezionata, l’asilo nido e la mediazione culturale.

Guarda il programma in foto.

Espanol :

5ª edición

Playtime está a caballo entre la exposición selecta, la guardería y la mediación cultural.

Vea el programa en fotos.

