#PLAYTIME Château de Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin

10H00 – 19H00 /// GRATUIT – TOUT PUBLIC

Cour du château de Bricquebec

(et repli salle Jean Éliard en cas d’intempérie.)

De l’Art et de la culture sans en avoir l’air.

Des animations, des ateliers, des artistes, un concert et une expo.

Cette année, c’est à l’invitation d’Anne Brugni qu’ont répondu les artistes !

Nous retrouverons donc Anne Brugni, Amélie Fontaine, Vincent Mathy, Joanna Estrella, Rebecca Fruitman, Le Club des Chats Léonard Rachex et Léa Babé.

Avec une performance musicale et circassienne de Boucherie Miaou à 17h00 !

+ le circuit de Billes de Léa Bénétou et le parcours de Cris de Marie Glaize, le tapis de Nine Hauchard et les raquettes de ping pong d’Alexis Debeuf !

Château de Bricquebec-en-Cotentin 6 impasse du donjon, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

