PLAYTIME Cinéma du TNB Rennes Vendredi 28 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez jouer autour du Cinéma au Bar du TNB ! Au programme DOUBLAGE IMPROVISÉ !

Une fois par mois, on se donne rendez-vous au Bar du TNB pour jouer sur le thème du cinéma, parfois des Quiz et parfois des Playtime. Chaque session est orchestrée par une association rennaise et le dispositif varie : extraits de films, affiches, blind test de dialogues de films. Et des cadeaux à gagner pour tout le monde !

Pour ce 1er rendez-vous Playtime de la saison, nous vous proposons une session de doublage improvisé ! Tout un programme accompagné par le comédien Benjamin Leblay.

Plus d’informations pour préparer cette soirée sur T-N-B.fr.

Et pour vous échauffer, allez découvrir la page instagram @alliance_crea.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T22:30:00.000+01:00

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine