Playtime in English ! Médiathèque de Vernon Vernon

Viens parler anglais avec Carla et John !

John et Carla ont déménagé de Londres à Vernon il y a six ans. Ils ont tous deux une passion pour la lecture, la nature et l’apprentissage d’une nouvelle langue.

John et Carla organiseront une nouvelle activité Playtime in English. Ce serait une occasion pour les jeunes de pratiquer l’anglais de manière informelle et détendue. L’idée est d’inspirer confiance en soi par la joie de la conversation, de la lecture et du jeu ensemble. Ce sera un petit groupe (5 places) et il conviendra à ceux qui sont en première ou deuxième année d’apprentissage de l’anglais.

Modalités

Pour les enfants en CM1, CM2 et début collège

1ere ou 2ème année d’apprentissage de l’anglais

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet .

