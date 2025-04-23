Playtime in English ! Médiathèque de Vernon Vernon
Playtime in English !
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-11-26 17:00:00
fin : 2025-11-26 17:45:00
2025-11-26
Viens parler anglais avec Carla et John !
John et Carla ont déménagé de Londres à Vernon il y a six ans. Ils ont tous deux une passion pour la lecture, la nature et l’apprentissage d’une nouvelle langue.
John et Carla organiseront une nouvelle activité Playtime in English. Ce serait une occasion pour les jeunes de pratiquer l’anglais de manière informelle et détendue. L’idée est d’inspirer confiance en soi par la joie de la conversation, de la lecture et du jeu ensemble. Ce sera un petit groupe (5 places) et il conviendra à ceux qui sont en première ou deuxième année d’apprentissage de l’anglais.
Modalités
Médiathèque de Vernon
Espace Philippe Auguste
12 Avenue Victor Hugo
27200 VERNON
Pour les enfants en CM1, CM2 et début collège
1ere ou 2ème année d’apprentissage de l’anglais
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
