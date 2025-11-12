Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres

Playtime Jeux vidéo à la Méd'IAthèque

Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres mercredi 12 novembre 2025.

Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-12 15:30:00
fin : 2025-11-26 18:30:00

Date(s) :
2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Venez jouer aux jeux vidéo sur Nintendo Switch (1 et 2), Xbox Series S, et PS5.
Entrée libre.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Come and play video games on Nintendo Switch (1 and 2), Xbox Series S, and PS5.

German :

Komm und spiele Videospiele auf Nintendo Switch (1 und 2), Xbox Series S, und PS5.

Italiano :

Venite a giocare con i videogiochi su Nintendo Switch (1 e 2), Xbox Series S e PS5.

Espanol :

Ven a jugar a videojuegos en Nintendo Switch (1 y 2), Xbox Series S y PS5.

L’événement Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES