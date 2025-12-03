Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres
Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres mercredi 3 décembre 2025.
Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 18:30:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-17
Sur PS5, XBOX series S et Nintendo Switch, venez découvrir trois jeux, indépendant, compétitif ou tout public.
Entrée libre. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On PS5, XBOX series S and Nintendo Switch, come and discover three games, independent, competitive or for the general public.
German :
Auf PS5, XBOX series S und Nintendo Switch können Sie drei Spiele entdecken, die unabhängig, kompetitiv oder für alle Altersgruppen geeignet sind.
Italiano :
Su PS5, XBOX serie S e Nintendo Switch, venite a scoprire tre giochi, indipendenti, competitivi o per il grande pubblico.
Espanol :
En PS5, XBOX serie S y Nintendo Switch, ven a descubrir tres juegos, independientes, competitivos o para el gran público.
