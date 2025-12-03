Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 18:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-17

Sur PS5, XBOX series S et Nintendo Switch, venez découvrir trois jeux, indépendant, compétitif ou tout public.

Entrée libre. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On PS5, XBOX series S and Nintendo Switch, come and discover three games, independent, competitive or for the general public.

German :

Auf PS5, XBOX series S und Nintendo Switch können Sie drei Spiele entdecken, die unabhängig, kompetitiv oder für alle Altersgruppen geeignet sind.

Italiano :

Su PS5, XBOX serie S e Nintendo Switch, venite a scoprire tre giochi, indipendenti, competitivi o per il grande pubblico.

Espanol :

En PS5, XBOX serie S y Nintendo Switch, ven a descubrir tres juegos, independientes, competitivos o para el gran público.

L’événement Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES