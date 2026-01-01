Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 17:30:00
2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11
Sur PS5, XBOX series S et Nintendo Switch, venez découvrir trois jeux, indépendant, compétitif ou tout public.
Entrée libre. À partir de 7 ans. .
English :
On PS5, XBOX series S and Nintendo Switch, come and discover three games, independent, competitive or for the general public.
