PLDG + Mystraw (DJ-set) • Concert, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

PLDG + Mystraw (DJ-set) • Concert Samedi 18 juillet, 19h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

···················· PLDG ····················

C’est en 2016 que Mystraw et Alvin décident de fusionner avec succès leurs deux univers pour acquérir leurs lettres de noblesse. D’ailleurs, elles sont au nombre de quatre : PLDG. Ou comme ils se plaisent à le rappeler, « Pour l’Amour Du Groove ». C’est avec la sortie de leur EP éponyme, en 2017, qu’ils exposent au grand jour une esquisse de leur projet commun aux limites encore indéterminées.

Le public découvre alors un duo atypique aux productions pointues, comme le hip hop hexagonal n’en n’avait plus vu depuis longtemps. C’est cette force créatrice qui les mène sur certaines des plus belles scènes du pays (New Morning) et durant l’été 2019 jusque dans les programmations de prestigieux festivals à travers les Etats-Unis (Seattle, New York..). Et sans surprise, qu’importe où ils se trouvent, ils parviennent avec toujours autant de facilité et d’énergie à marquer les esprits. Une énergie, qui, une fois portée sur scène, deviendrait presque palpable.

···················· MYSTRAW ····················

Connu pour ses qualités de Human Beatbox et de beatmaker, officiant au sein du duo PLDG, Mystraw se prête de plus en plus au jeu du selecta. Passionné de son invétéré, il propose des selections fines et pointues au sein de sein émissions WHYBUT diffusées sur Comala Radio. Bercé par le Hip Hop, le jazz, la soul, la house, jonglant entrela beat scene de LA, la juke de chicago ou le jazz UK, Mystraw n’est jamais avare en propositions pour faire découvrir aux auditeurs des nouvelles subtilités rythmiques ou sonorités.

···················· INFOS ····················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas