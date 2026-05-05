Plédran à travers les siècles, Plédran, Plédran

Plédran à travers les siècles 12 – 14 juin Plédran Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T08:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Plongez dans une aventure hors du temps à travers les sites archéologiques et historiques de Plédran. Cette exposition vous invite à explorer un territoire fascinant, rempli de vestiges oubliés et d’histoires à redécouvrir.

Tout commence au Néolithique : bien avant notre époque, des hommes et des femmes vivaient déjà ici. Leurs traces sont encore visibles aujourd’hui à travers les monuments de pierre qui jalonnent la commune.

Puis, changez d’époque et partez à la rencontre des Celtes, premiers grands occupants du territoire, dont la présence a durablement marqué le paysage et l’histoire locale.

Les archéologues ont également mis au jour des indices d’une occupation antique importante. Mais c’est au Moyen Âge que Plédran révèle une part essentielle de son histoire. Longtemps considéré comme un camp viking, le Camp de Péran se redécouvre aujourd’hui grâce aux recherches menées par la commune depuis 2024.

Enfin, une chapelle datée du XIVe siècle témoigne de l’organisation religieuse du territoire à cette époque. Certaines hypothèses l’ont associée aux Templiers, sans que cela soit formellement établi.

Plédran 6 Rue du centre, 22960 Plédran Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne

Plongez dans une aventure hors du temps à travers les sites archéologiques et historiques de Plédran. Cette exposition vous invite à explorer un territoire fascinant, rempli de vestiges oubliés et à…

©Maurice Gautier/Philippe Guigon