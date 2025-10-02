PLEIN AIR ARTISTIQUE Moussoulens

Du 2 au 5 octobre 2025, le village de Moussoulens accueillera la 6ᵉ édition du Plein Air Artistique par le Bazar des Beaux-Arts de Moussoulens, une célébration haute en couleurs où les peintres sont invités à immortaliser Moussoulens sous tous les angles ruelles, paysages, détails insolites… tout est source d’inspiration !

Une rencontre entre art, patrimoine et terroir !

Au programme

– Balades artistiques dans les vignes

– Performances et ateliers ouverts

– Dégustations de vins locaux

– Expositions spontanées en plein air

Exposition le 4 octobre de 18h à 20h dans le salle Emilien Combe.

Pensez à prendre vos pinceaux et crayons. 15€ par jour pour les artistes.

Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 7 49 18 31 37 bdbamoussoulens@gmail.com

English :

From October 2 to 5, 2025, the village of Moussoulens will host the 6th edition of Plein Air Artistique by the Bazar des Beaux-Arts de Moussoulens, a colorful celebration where painters are invited to immortalize Moussoulens from every angle: alleyways, landscapes, unusual details? everything is a source of inspiration!

An encounter between art, heritage and terroir!

On the program

– Artistic walks in the vineyards

– Performances and open workshops

– Local wine tastings

– Spontaneous open-air exhibitions

Exhibition on October 4 from 6pm to 8pm in the Salle Emilien Combe.

Remember to bring your brushes and pencils. 15? per day for artists.

German :

Vom 2. bis 5. Oktober 2025 findet im Dorf Moussoulens das 6. Plein Air Artistique des Bazar des Beaux-Arts de Moussoulens statt, ein farbenfrohes Fest, bei dem die Maler eingeladen sind, Moussoulens aus allen Blickwinkeln zu verewigen: Gassen, Landschaften, ungewöhnliche Details… alles ist eine Quelle der Inspiration!

Eine Begegnung zwischen Kunst, Kulturerbe und Region!

Das Programm

– Künstlerische Spaziergänge in den Weinbergen

– Performances und offene Ateliers

– Verkostungen von lokalen Weinen

– Spontane Ausstellungen unter freiem Himmel

Ausstellung am 4. Oktober von 18.00 bis 20.00 Uhr im Saal Emilien Combe.

Denken Sie daran, Ihre Pinsel und Stifte mitzubringen. 15? pro Tag für die Künstler.

Italiano :

Dal 2 al 5 ottobre 2025, il villaggio di Moussoulens ospiterà la sesta edizione di Plein Air Artistique del Bazar des Beaux-Arts de Moussoulens, una festa colorata in cui i pittori sono invitati a immortalare Moussoulens da ogni angolazione: stradine, paesaggi, dettagli insoliti? Tutto è fonte di ispirazione!

Un incontro tra arte, patrimonio e prodotti locali!

Il programma

– Passeggiate artistiche nei vigneti

– Spettacoli e laboratori aperti

– Degustazioni di vini locali

– Mostre spontanee all’aperto

Esposizione il 4 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 nella Salle Emilien Combe.

Ricordate di portare pennelli e matite. 15? al giorno per gli artisti.

Espanol :

Del 2 al 5 de octubre de 2025, el pueblo de Moussoulens acogerá la 6ª edición del Plein Air Artistique del Bazar de Bellas Artes de Moussoulens, una fiesta llena de color en la que se invita a los pintores a inmortalizar Moussoulens desde todos los ángulos: callejuelas, paisajes, detalles insólitos… ¡todo es fuente de inspiración!

Un encuentro entre arte, patrimonio y productos locales

En el programa

– Paseos artísticos por los viñedos

– Espectáculos y talleres abiertos

– Degustaciones de vinos locales

– Exposiciones espontáneas al aire libre

Exposición el 4 de octubre de 18:00 a 20:00 en la Salle Emilien Combe.

No olvide traer sus pinceles y lápices. 15? por día para los artistas.

