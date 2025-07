« PLEIN-AIR: semer, créer, faire récolte » aeiette, site de création & d’agroécologie Rennes

« PLEIN-AIR: semer, créer, faire récolte » 28 juillet – 22 août aeiette, site de création & d’agroécologie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T10:00:00 – 2025-07-28T12:00:00

Fin : 2025-08-22T10:00:00 – 2025-08-22T12:00:00

Cet été, aeïette – site de création & d’agroécologie propose un programme gratuit de quatre parcours d’éducation artistique et culturelle, d’ateliers de jardinage, de sorties nature et culturelles à l’attention de l’enfance et de la jeunesse.

• Les parcours en éducation artistique et culturelle sont accompagnés par des artistes et professionnel·les des métiers de la culture et de l’éducation. Dans ces ateliers sont valorisés les savoirs-faire artistiques et artisanaux faits main : dessin, peinture, teinture, sculpture, poterie, ateliers textiles, photographie, menuiserie.

Parcours 1: Bergères & bergers https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/bergeres-and-bergers

Parcours 2: Florissime https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/florissime

Parcours 3: Photogramma https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/photogramma

Parcours 4: Faire récolte https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/faire-recolte

• Les sorties culturelles & nature, visites d’ateliers d’artistes, Écomusée, Musée de Bretagne, Musée des Beaux-arts, Frac Bretagne, Centres d’art, parcs et jardins

• Le jardin aeïette, ouvert à tous les publics est cultivé avec les habitant·es, accompagné·es de personnes qualifiées, dans le respect de la biodiversité.

Programme soutenu par:

· La DRAC Bretagne -Ministère de la Culture, dans le cadre de l’Été culturel

· La Ville de Rennes dans le cadre de Cet été à Rennes

· La Cité éducative

aeiette, site de création & d’agroécologie 12 Cours de Bohême Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/bergeres-and-bergers »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/florissime »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/photogramma »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/faire-recolte »}]

Du 28 juillet au 22 août. Quatre parcours d’éducation artistique & culturelle – art & nature

aeiette