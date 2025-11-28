Plein feu Espace Jean Vilar Revin

Plein feu

Romanesque ou loufoque, chaque numéro puise tour à tour dans l’énergie communicative de l’euphorie, de la tendresse et de l’autodérision, pour allier le beau au décalé dans la poésie absurde qui est la touche de cette folle tribu. Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui nous offrent un spectacle aussi dingue que drôle . Frédérique Ballard, France Bleu. Les artistes de cette revue foncent dans l’absurde et le loufoque. Un cabaret complétement barré ! Albert Algoud, Le canard enchaîné. A un tel niveau, la dinguerie devient un art horloger . Jean-Noël Cunénod, Médiapart. Bon à savoir Durée 1h35 Tout public

English :

Romantic or zany, each number draws in turn on the communicative energy of euphoria, tenderness and self-mockery, to combine the beautiful with the offbeat in the absurd poetry that is the touch of this crazy tribe. A wonderfully magical troupe, furiously funny and joyfully twirling. These genius jacks-of-all-trades give us a show that’s as crazy as it is funny. Frédérique Ballard, France Bleu. The artists in this revue plunge into the absurd and the zany. A completely crazy cabaret! Albert Algoud, Le canard enchaîné. At such a high level, dinguerie becomes a watchmaker’s art . Jean-Noël Cunénod, Médiapart. Good to know: Running time 1h35 All audiences

German :

Ob romantisch oder skurril, jede Nummer schöpft abwechselnd aus der ansteckenden Energie der Euphorie, der Zärtlichkeit und der Selbstironie, um das Schöne mit dem Abseitigen in der absurden Poesie zu verbinden, die der Touch dieses verrückten Stammes ist. Eine wunderbar märchenhafte, rasend komische und fröhlich schwirrende Truppe. Geniale Tausendsassas, die uns eine ebenso verrückte wie lustige Show bieten . Frédérique Ballard, France Bleu. Die Künstler dieser Revue stürzen sich ins Absurde und Verrückte. Ein völlig verrücktes Kabarett! Albert Algoud, Le canard enchaîné. Auf einem solchen Niveau wird der Wahnsinn zu einer Uhrmacherkunst . Jean-Noël Cunénod, Médiapart. Gut zu wissen Dauer 1 Std. 35 Min. Alle Zuschauer

Italiano :

Romantico o strampalato, ogni numero attinge a turno all’energia contagiosa dell’euforia, della tenerezza e dell’autoironia, combinando il bello e l’anticonformista nell’assurda poesia che è il marchio di fabbrica di questa folle tribù. Una troupe meravigliosamente magica, furiosamente divertente e gioiosamente roteante. Questi geniali artigiani di tutti i mestieri mettono in scena uno spettacolo tanto folle quanto divertente . Frédérique Ballard, France Bleu. Gli interpreti di questo spettacolo si dilettano con l’assurdo e la follia. Un cabaret completamente folle! albert Algoud, Le canard enchaîné . A un livello così alto, la dinguerie diventa un’arte da orologiaio . Jean-Noël Cunénod, Médiapart. Da sapere: Durata 1h35 Tutti i pubblici

Espanol :

Romántico o alocado, cada número se nutre a su vez de la energía contagiosa de la euforia, la ternura y la autoburla, combinando lo bello con lo insólito en la poesía absurda que es el sello distintivo de esta tribu de locos. Una compañía maravillosamente mágica, furiosamente divertida y alegremente giratoria. Estos genios de todos los oficios ofrecen un espectáculo tan loco como divertido . Frédérique Ballard, France Bleu. Los artistas de esta revista se sumergen en el absurdo y la locura. ¡Un cabaret completamente loco! Albert Algoud, Le canard enchaîné. A tan alto nivel, la dinguerie se convierte en un arte relojero . Jean-Noël Cunénod, Médiapart. Conviene saber: Duración 1h35 Todos los públicos

