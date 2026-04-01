Veuil

Plein feu sur la chanson française

Veuil Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une rencontre artistique rare et lumineuse, celle de Plumm et de pianiste, compositeur et délicieux musical Yacine Malek.

Plumm, voix habitée, incarne une chanson française à la fois intime et universelle. Yacine Malek apporte tout son talent de musicien accompli.

Pianiste d’une sensibilité rare, compositeur inspiré et arrangeur subtil. Leurs deux artistes qui savent habiller une chanson sans jamais l’alourdir. De Barbara à France Gall en passant par Edith Piaf, Aznavour, Brassens et……… Plein feu sur la chanson française pour nous faire vibrer.

Réservation conseillée. Bar et cocktails (sans restauration sur place) 15 .

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com

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English :

A rare and luminous artistic encounter between Plumm and pianist, composer and musical delight Yacine Malek.

L’événement Plein feu sur la chanson française Veuil a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay