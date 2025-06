Plein jeux en famille COULEURS PARASOL Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 7 juillet 2025 15:30

Loire-Atlantique

Venez découvrir de nombreux jeux en famille !

Venez profiter pleinement de cet après-midi en famille en découvrant la slackline, des grands jeux en bois, des jeux de précision, d’orientation,…

Animations organisées par le service des sports de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon.

Tout public. Gratuit. .

Complexe sportif du Gotha 56 Rue des Maîtres

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

Come and discover a wide range of family games!

German :

Entdecken Sie zahlreiche Spiele für die ganze Familie!

Italiano :

Venite a scoprire una serie di giochi per famiglie!

Espanol :

Venga y descubra un sinfín de juegos para toda la familia

