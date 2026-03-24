Plein Jour au Camji à Niort Le Camji Niort
Plein Jour au Camji à Niort Le Camji Niort jeudi 21 mai 2026.
Plein Jour au Camji à Niort
Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04
La cour du Camji se métamorphose, le temps d’une soirée, en un écrin sonore au cœur de la verdure. Trois concerts, trois univers, une seule ambiance à partager. On s’installe dès la fin de journée, baigné par les premières notes encore éclairées par le soleil. Puis la lumière décline, la musique accompagne le crépuscule et l’atmosphère devient plus intime, presque magique. La programmation, volontairement éclectique, invite à la découverte et à la surprise, sans aucune frontière musicale. Ce rendez‑vous veut devenir un rituel un moment que l’on attend, que l’on coche dans son agenda, où l’on vient autant pour vibrer que pour se retrouver et contempler.
Tarifs En ligne (10€) Sur place (12€) Abonné·e Camji (8€) Abonné·e partenaire (9€) Réduit (8€) PASS 3 SOIRÉES (20€)
Bar et restauration sur place. .
Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Plein Jour au Camji à Niort
L’événement Plein Jour au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Niort Marais Poitevin