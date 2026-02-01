Plein phare

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions.

Le 17 février

Sans surcoût au billet d’entrée

Tout public

Vous avez envie d’en savoir plus sur les collections permanentes Beaux-arts, mais une visite de 45 minutes, vous trouvez cela trop long ? Plein phare est fait pour vous !

Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions de 15 minutes.

La galerie de peinture, ponctuée de sculptures, s’organise comme un parcours encyclopédique à travers les écoles française, italienne et nordique depuis le XVe jusqu’au XXe siècle.

Elle s’ouvre sur de grandes peintures religieuses et d’histoire avec des œuvres majeures de Giovanni Massone, Jean Restout, Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste Jouvenet ou encore Jusepe de Ribera, pour continuer avec un panorama de l’art officiel français où le visiteur découvre des œuvres de Charles Landon, Henri Fantin-Latour, Gustave Courbet et Eugène Boudin. La déambulation se termine par la mise en valeur d’artistes ornais, d’origine ou d’adoption, comme Jacques-Edmond Leman, Jean-Jacques François Monanteuil, Gaston La Touche, Charles Léandre, mais aussi les peintres de paysage de l’école de Saint-Céneri.

À partir de 14h30 toutes les demi-heures, dernière visite à 17h.

Sans surcoût au prix d’entrée (tarif plein 4€ tarif réduit (habitant de la CUA, + de 60 ans) 3€ gratuit pour les de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux), sans réservation. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plein phare

L’événement Plein phare Alençon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CUA ALENCON