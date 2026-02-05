Plein phare Alençon

Plein phare

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

2026-04-14

Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions.

Le 14 avril

Sans surcoût au billet d’entrée

Exposition temporaire Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux.

Vous avez envie d’en savoir plus sur l’exposition temporaire Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux, mais une visite de 45 minutes, vous trouvez cela trop long ? Plein phare est fait pour vous ! Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions de 15 minutes.

À l’occasion des 50 ans des ateliers nationaux de dentelle d’Alençon et du Puy-en-Velay rattachés à l’administration générale du Mobilier national, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle propose un dialogue inédit entre les productions à l’aiguille et aux fuseaux de ces deux manufactures pour mettre en lumière la vitalité de la création au sein des ateliers et le délicat processus d’interprétation des œuvres d’artistes contemporains qui mettent quotidiennement les dentellières au défi de faire évoluer leur art pluriséculaire.

À partir de 14h30 toutes les demi-heures, dernière visite à 17h.

Sans surcoût au prix d’entrée (tarif plein 4€ tarif réduit (habitant de la CUA, + de 60 ans) 3€ gratuit pour les de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux), sans réservation. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

