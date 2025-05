PLEIN PHARE FESTIVAL OPEN-AIR – OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse, 16 mai 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

PLEIN PHARE FESTIVAL OPEN-AIR OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.69 – 16.69 – 36.05 EUR

16.69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-16

Le Plein Phare Festival revient s’installer sur l’un des spots les plus charmants de Toulouse avec une nouvelle édition encore plus intense ! 30h de musique électronique, 6000 m² d’open air, + de 47 artistes et une scène XXL !

Au programme ? Deux jours de fête en plein air avec une scène grandiose, un dancefloor couvert et une programmation variée qui met à l’honneur les talents locaux et les amoureux de musique électronique.

La colline de Pech-David, surplombant Toulouse, offre un cadre idyllique pour ce nouveau rendez-vous en plein air. À l’image de la grandeur de ce lieu incontournable, venez prendre de l’altitude pour assister au plus grand ralliement des acteurs qui animent la scène électronique toulousaine. Retrouvez la puissance de frappe d’une multitude d’artistes aux horizons et aux influences différentes concentrée durant trois jours de fêtes.

LINE UP Akrav, Alexis Drouet, Apln b2b Li:se, Atolla, Bassicad, Ben Candel b2b Chipie, Bermude, Brocks Landers b2b Habb, Callyope, Cesous, Chatbeat, Cosmic Boys, Dibby b2b Trail, Dodö, Dyjok, Enveak, Etna, Fily b2b Magee, Ghaston, Grave, Hajar, Hu Bel, Hypijump, Julien ABK, Koifé, La Suze, Madenciaga, Marcel DK b2b Milio Ruando, Martin K4rma, Max Tenrom, Michi b2b Thoms Snooze, MLT, MZR, Odssa, Shortage, Simon Erar, Snail, Tabata, Total Rekurt, Von Gdk.

Bon festival !

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 78 08 38 96 contact.pleinphare@gmail.com

English :

The Plein Phare Festival returns to one of Toulouse’s most charming spots with a new, even more intense edition! 30 hours of electronic music, 6000 m² of open air, 47+ artists and an XXL stage!

German :

Das Plein Phare Festival kehrt mit einer neuen, noch intensiveren Ausgabe an einen der charmantesten Spots von Toulouse zurück! 30 Stunden elektronische Musik, 6000 m² Open-Air-Fläche, + 47 Künstler und eine XXL-Bühne!

Italiano :

Il Plein Phare Festival torna in uno dei luoghi più affascinanti di Tolosa con una nuova edizione ancora più intensa! 30 ore di musica elettronica, 6000 m² di aria aperta, oltre 47 artisti e un palco XXL!

Espanol :

El Festival Plein Phare regresa a uno de los lugares con más encanto de Toulouse con una nueva edición aún más intensa 30 horas de música electrónica, 6.000 m² al aire libre, más de 47 artistas y un escenario XXL

