PLEIN PHARE FESTIVAL OPEN-AIR OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse

PLEIN PHARE FESTIVAL OPEN-AIR

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.69 – 12.69 – 25.75 EUR

12.69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Le Plein Phare Festival revient s’installer sur l’un des spots les plus charmants de Toulouse avec une nouvelle édition encore plus intense ! 35h de musique électronique, 6000 m² d’open air, + de 50 artistes et une scène XXL !

Au programme ? Deux jours de fête en plein air avec une scène grandiose, un dancefloor couvert et une programmation variée qui met à l’honneur les talents locaux et les passionnés de musique électronique.

La colline de Pech-David, surplombant Toulouse, offre un cadre idyllique pour ce nouveau rendez-vous en plein air. À l’image de la grandeur de ce lieu incontournable, venez prendre de l’altitude pour assister au plus grand ralliement des acteurs qui animent la scène électronique toulousaine. Retrouvez la puissance de frappe d’une multitude d’artistes aux horizons et aux influences différentes concentrée durant trois jours de fêtes.

LINE UP Annonce à venir…

Bon festival ! 12.69 .

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 78 08 38 96 contact.pleinphare@gmail.com

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English :

The Plein Phare Festival returns to one of Toulouse’s most charming spots with a new, even more intense edition! 35 hours of electronic music, 6000 m² of open air, 50+ artists and an XXL stage!

L’événement PLEIN PHARE FESTIVAL OPEN-AIR Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE