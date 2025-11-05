Plein phare Tours
Dès 18h, retrouvez les chaloupes de la coopérative.
20h • Écrans Ouverts
Un peu de tendresse
Brocolive de Flavie Herbreteau
Brocolive, c’est une série de rencontres entre artistes et fermes, où musique et agriculture se répondent. Entre entraide, création et discussions, le projet met en lumière la culture dans les territoires, l’égalité, et la solidarité. Projection suivie d’un échange avec des invité·es autour des thèmes abordés. .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
