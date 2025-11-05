Plein phare Tours

Plein phare

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 23:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Dès 18h, retrouvez les chaloupes de la coopérative.

Galerie de la Vue de l’Esprit

Xavier Bertola

Il se définit lui-même comme un plasticien-rigologue. Il utilise des techniques aussi éclectiques que la peinture, le dessin, l’écriture, la sculpture, le son et le graphisme.

Dégustation

Thierry Touratier

Dégustation

Thierry Touratier

Domaine La Grenadière de Montrésor.

La renaissance de la vigne et du vin à Montrésor.

20h • Écrans Ouverts

Un peu de tendresse

Brocolive de Flavie Herbreteau

Brocolive, c’est une série de rencontres entre artistes et fermes, où musique et agriculture se répondent. Entre entraide, création et discussions, le projet met en lumière la culture dans les territoires, l’égalité, et la solidarité. Projection suivie d’un échange avec des invité·es autour des thèmes abordés. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

From 6pm, meet the cooperative’s longboats.

Vue de l?Esprit Gallery

Xavier Bertola

Xavier Bertola defines himself as a visual artist-rigologist. He uses techniques as eclectic as painting, drawing, writing, sculpture, sound and graphics.

Tasting

Thierry Toura

German :

Ab 18 Uhr treffen Sie sich mit den Schaluppen der Genossenschaft.

Galerie der Ansicht des Geistes

Xavier Bertola

Er bezeichnet sich selbst als plastischen Rigologen. Er verwendet so eklektische Techniken wie Malerei, Zeichnung, Schrift, Skulptur, Klang und Grafik.

Verkostung

Thierry Toura

Italiano :

Dalle 18:00, incontro con le barche a remi della cooperativa.

Galleria Vue de l’Esprit

Xavier Bertola

Xavier Bertola si definisce un artista visivo-rigologo. Utilizza tecniche eclettiche come la pittura, il disegno, la scrittura, la scultura, il suono e la grafica.

Degustazione

Thierry Tour

Espanol :

A partir de las 18.00 horas, encuentro con los botes de remos de la cooperativa.

Galería Vue de l’Esprit

Xavier Bertola

Xavier Bertola se describe a sí mismo como un artista visual-rigólogo. Utiliza técnicas tan eclécticas como la pintura, el dibujo, la escritura, la escultura, el sonido y la g

